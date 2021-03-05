Париж, , 21:31 — REGNUM Полиция Парижа опубликовала приказ, запрещающий распитие алкогольных напитков на улицах Парижа. Об этом 5 марта сообщает Le Monde.

Парижская полиция решила запретить употребления спиртных напитков с 5 по 21 марта, на набережных Сены, на канале Сен-Мартен, а также на 19 улицах и площадях с 11 до 18 часов. Эти меры связаны с эпидемиологической ситуацией во французской столице. Так, в пресс-релизе префектуры полиции сообщается: «Санитарная обстановка в Париже остается особенно накаленной из-за активной циркуляции вируса и большой нагрузки на больницы».

«После выступления премьера в четверг, 4 марта, префект полиции решил добавить несколько мер, чтобы уменьшить скорость распространения вируса, избежать собрания компаний людей в публичных местах», — подчёркивается в заявлении.

Также парижская полиция сообщила, что в эти выходные дни соблюдение антикоронавирусных ограничений, количество клиентов в магазинах и соблюдение комендантского часа будут контролировать 4400 сотрудников полиции.

Ариэль Вайль, мэр центра Парижа, поддержал решение полиции. «Наилучшими решениями часто являются те, которые объединяют решения государства и местных должностных лиц, которые находятся на местах, — сказал он. — Это гораздо более целенаправленно и эффективно, чем карантин или даже закрытие набережных для парижан».

Напомним, что в прошлую субботу полиция выгоняла жителей города с набережных Сены, так как из-за хорошей погоды большое количество парижан вышли на улицы города, чтобы насладиться погодой.

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