Санкт-Петербург, , 21:29 — REGNUM Телеканал 2×2 стал доступен жителям Санкт-Петербурга 4 марта 2021 года в цифровом формате. Об этом ИА REGNUM 5 марта сообщила пресс-служба телекомпании.

Канал занял 46 позицию и пополнил список «открытой цифры» абонентов «Ростелеком». Таким образом, возможность его смотреть получили около 80% жителей города, владеющих современным телевизором с поддержкой формата DVB-C или приставкой-ресивером. Администрация 2×2 предложила жителям Петербурга воспользоваться функцией автоматической настройки, чтобы канал появился в списке доступных.

Напомним, телеканал 2×2 начал вещание в 20 007 году. Его контент, состоящий из анимационных фильмов и сериалов, в основном ориентирован на аудиторию в возрасте от 18 до 34 лет.