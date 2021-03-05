Рим, , 21:29 — REGNUM Министерство иностранных дел Италии увеличит объемы помощи христианам тех стран, где они являются преследуемым меньшинством, написал на своей странице в Twitter в пятницу, 5 марта, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Он напомнил, что именно «Лига» инициировала создание соответствующего фонда, когда входила в правительство (в 2019 году).

Новость об увеличении объемов помощи станет особенно «важным сигналом», ведь именно 5 марта папа римский Франциск впервые в истории прибыл в Багдад, отметил Сальвини.