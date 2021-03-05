Минск, , 21:25 — REGNUM Брестские анархисты из международной организации «Революционное действие» задержаны сотрудниками ГУБОПиК МВД Белоруссии. Как сообщает пресс-служба министерства, более 15 анархистов из брестского и минского регионов скрываются на Украине и в Польше.

Задержание членов международной организации, которую белорусские милиционеры считают «преступной», осуществлено в рамках «оперативной работы по уголовному делу, возбужденному по факту создания преступной организации и участия в ней». Задержанные помещены в изолятор (ИВС).

«Все задержанные — жители Брестчины в возрасте от 16 до 35 лет, не работающие. Начиная с 2016 года, в разные периоды времени они готовились и участвовали в акциях провокационного и деструктивного толка, включая массовые беспорядки прошлого года в Минске и Брестской области, — сказано в официальном сообщении. — Установлено, что их протестная деятельность финансировалась из различных неофициальных организаций и фондов».

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