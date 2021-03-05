Рим, , 21:25 — REGNUM По данным на вечер пятницы, 5 марта, в Италии умерли 99 271 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 297 (днем ранее — на 339), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 24 036 (днем ранее — на 22 865). Показатель растет пятый день подряд.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 023 129 — 5% населения страны. В настоящее время заражены 456 470 человек — на 10 031 больше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 1 562 291 человек (за день этот показатель вырос на 45 186), что составляет 2,59% населения Италии.