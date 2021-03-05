Вашингтон, , 21:22 — REGNUM ВВС США провели в 2008 — 2014 годах «странную сделку» с закупкой итальянских самолетов ВВС США для Афганистана, сообщает 5 марта NBC News со ссылкой на отчет генерального инспектора министерства обороны США.

В 2008 году представители ВВС США оформили контракт на закупку итальянских военно-транспортных самолетов G222 для передачи правительству Афганистана. В рамках этого контракта компании Alenia North было перечислено $549 млн.

Оплаченные из бюджета Пентагона самолеты поставлялись с задержками сроков, постоянно возникали проблемы с их техническим обслуживанием. Афганские пилоты регулярно жаловались на небезопасность этих самолетов. В итоге сделки, в 2014 году, самолеты G222 были признаны неисправными и проданы в металлолом за $40 тыс.

«К счастью, программа G222 в Афганистане была прекращена до того, как погибли люди», — отмечает NBC News.

Никто из официальных лиц и прочих участников сделки так и не был привлечен к какой-либо ответственности, отмечается в отчете инспектора Пентагона.

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