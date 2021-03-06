Вашингтон, , 08:55 — REGNUM В скором времени люди станут измерять ценны в биткоинах, прогнозирует глава криптовалютной биржи Kraken Джесси Пауэлл. Об этом 5 марта пишет Bloomberg.

Предприниматель уверил, что биткоин опередит золото и станет наиболее популярным средством хранения богатства. По его прогнозу, курс биткоина достигнет через десять лет $1 млн.

Пауэлл также сравнил биткоин с долларом, которому «только 50 лет», но который «уже показывает признаки слабости».

«Конечно, мы можем лишь предполагать, но сравнивая цены биткоина с долларом нужно учитывать потенциал роста курса криптовалюты», — обратил внимание Пауэлл.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что вслед за «хайпом», который сейчас царит вокруг роста стоимости биткоина, придет охлаждение и падение в зону 3−5 тысяч долларов.