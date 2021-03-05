Москва,
5 марта 2021, 21:48 — REGNUM В преддверии 8 марта Москва традиционно заполняется цветами. Цветы можно купить практически везде. Пункты продажи можно встретить как на улице, так и в экзотических местах, например, в закусочной. В таких популярных у горожан местах, как Петровский Пассаж и Рижский рынок покупателей очень много уже сегодня, накануне выходных.
Петровский пассаж. Цветочный базар
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Петровский пассаж. Цветочный базар
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Петровский пассаж. Цветочный базар
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Петровский пассаж. Цветочный базар
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Для красивого, приятного, комфортного способа покупки цветов можно прийти в Петровский Пассаж. Здесь традиционно проходит Цветочный базар со 2 по 9 марта. Гости пассажа могут не только приобрести подарки, но также полюбоваться различными цветами, фотографироваться или зайти в кафе. Здесь можно приобрести как тюльпаны с луковицами по 60 рублей, так и букет в деревянной коробке за 15 000 рублей. Ну и конечно, флористы соберут для покупателя изысканный букет.
Петровский пассаж. Цветочный базар
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Петровский пассаж. Цветочный базар
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Петровский пассаж. Цветочный базар
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Петровский пассаж. Цветочный базар
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Петровский пассаж. Цветочный базар
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Петровский пассаж. Цветочный базар
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Петровский пассаж. Цветочный базар
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Петровский пассаж. Цветочный базар
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Петровский пассаж. Цветочный базар
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Петровский пассаж. Цветочный базар
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Петровский пассаж. Цветочный базар
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Петровский пассаж. Цветочный базар
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Петровский пассаж. Цветочный базар
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Петровский пассаж. Цветочный базар
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Петровский пассаж. Цветочный базар
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Мужчина на улице с цветами
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Мужчина на улице с цветами
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Мужчины на улице с цветами
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Девушка с розой
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Если цветы нужны оптом, москвичи идут на Рижский цветочный рынок. Это менее комфортно, но значительно экономнее. Когда-то в городе пользовался популярностью большой цветочный рынок рядом с Киевским вокзалом, но после благоустройства привокзальной территории он закрылся. Поскольку люди, как прежде, приезжают туда за цветами, рядом с вокзалом открылось много цветочных магазинов.
У Рижского цветочного рынка
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
У Рижского цветочного рынка
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
У Рижского цветочного рынка
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Мужчина с цветами на улице
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Традиционно, основной цветок в подарок на 8 марта, это тюльпан. Но все цветочные магазины предлагают выбрать что-то более экзотическое, от букетов до комнатных цветов в горшках. Розы, анемоны, гиацинты, нарциссы, азалии и очень много других вариантов. Или, например, ранункулюсы, которые привозят в Москву только зимой, и к 8 марта цена доходит до 450 рублей за цветок.
Площадь Киевского вокзала. Один из цветочных магазинов
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Цветочный магазин в Марьино. Орхидея Ванда
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Цветочный магазин в Марьино
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM