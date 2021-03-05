5 марта 2021 | Время чтения 2 мин

Москва, , 21:48 — REGNUM В преддверии 8 марта Москва традиционно заполняется цветами. Цветы можно купить практически везде. Пункты продажи можно встретить как на улице, так и в экзотических местах, например, в закусочной. В таких популярных у горожан местах, как Петровский Пассаж и Рижский рынок покупателей очень много уже сегодня, накануне выходных.

Петровский пассаж. Цветочный базар Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Петровский пассаж. Цветочный базар Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Петровский пассаж. Цветочный базар Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Петровский пассаж. Цветочный базар Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Для красивого, приятного, комфортного способа покупки цветов можно прийти в Петровский Пассаж. Здесь традиционно проходит Цветочный базар со 2 по 9 марта. Гости пассажа могут не только приобрести подарки, но также полюбоваться различными цветами, фотографироваться или зайти в кафе. Здесь можно приобрести как тюльпаны с луковицами по 60 рублей, так и букет в деревянной коробке за 15 000 рублей. Ну и конечно, флористы соберут для покупателя изысканный букет.

Петровский пассаж. Цветочный базар Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Петровский пассаж. Цветочный базар Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Петровский пассаж. Цветочный базар Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Петровский пассаж. Цветочный базар Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Петровский пассаж. Цветочный базар Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Петровский пассаж. Цветочный базар Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Петровский пассаж. Цветочный базар Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Петровский пассаж. Цветочный базар Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Петровский пассаж. Цветочный базар Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Петровский пассаж. Цветочный базар Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Петровский пассаж. Цветочный базар Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Петровский пассаж. Цветочный базар Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Петровский пассаж. Цветочный базар Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Петровский пассаж. Цветочный базар Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Петровский пассаж. Цветочный базар Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Мужчина на улице с цветами Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Мужчина на улице с цветами Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Мужчины на улице с цветами Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Девушка с розой Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Если цветы нужны оптом, москвичи идут на Рижский цветочный рынок. Это менее комфортно, но значительно экономнее. Когда-то в городе пользовался популярностью большой цветочный рынок рядом с Киевским вокзалом, но после благоустройства привокзальной территории он закрылся. Поскольку люди, как прежде, приезжают туда за цветами, рядом с вокзалом открылось много цветочных магазинов.

У Рижского цветочного рынка Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

У Рижского цветочного рынка Ярослав Чингаев © ИА REGNUM У Рижского цветочного рынка Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Мужчина с цветами на улице Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Традиционно, основной цветок в подарок на 8 марта, это тюльпан. Но все цветочные магазины предлагают выбрать что-то более экзотическое, от букетов до комнатных цветов в горшках. Розы, анемоны, гиацинты, нарциссы, азалии и очень много других вариантов. Или, например, ранункулюсы, которые привозят в Москву только зимой, и к 8 марта цена доходит до 450 рублей за цветок.

Площадь Киевского вокзала. Один из цветочных магазинов Ярослав Чингаев © ИА REGNUM