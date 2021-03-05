5 марта 2021 | Время чтения 1 мин

Москва, , 22:46 — REGNUM В преддверии женского весеннего праздника 8 марта жители Москвы покупают цветы и подарки, желая поздравить родных, близких и друзей. Фоторепортаж ИА REGNUM.

Букеты цветов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Цветочный магазин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Цветы у кассы в магазине Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Цветочная палатка в супермаркете Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ассортимент живых цветов, букетов и цветочных композиций в современных торговых центрах и маленьких магазинчиках большой. Букет цветов можно разнообразить подарком в виде сувениров, открыток или мягких игрушек. Многие горожане выбирают в качестве подарка посуду или интерьерные статуэтки.

Тюльпаны Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Розы с радужной расцветкой Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выбор цветов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Тюльпаны Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Флористы постарались и создали уже готовые цветочные композиции из живых цветов в красивом кашпо, корзинках, подарочных ящичках. Женщины с особой тщательностью выбирают, возможно себе, горшочные растения. А мужчины предпочитают срезанные цветы или готовые подарочные композиции.

Непростой, но приятный выбор Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мимоза Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В торговом мелкооптовом центре упаковка роз по 10 штук от 600 рублей. Многие покупают тюльпаны, на них в данном торговом центре всего две цены: 74 и 84 рубля за штуку, упаковка по 25 штук. Букеты составлены в ценовом ходовом диапазоне от 2000 до 4000 рублей. Желающие могут составить букет индивидуально или просто завернуть цветы в красивую упаковочную бумагу.