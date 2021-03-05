Москва, 5 марта 2021, 22:46 — REGNUM В преддверии женского весеннего праздника 8 марта жители Москвы покупают цветы и подарки, желая поздравить родных, близких и друзей. Фоторепортаж ИА REGNUM.

Букеты цветов
Букеты цветов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Цветочный магазин
Цветочный магазин
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Цветы у кассы в магазине
Цветочная палатка в супермаркете
Цветы у кассы в магазине
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Цветочная палатка в супермаркете
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ассортимент живых цветов, букетов и цветочных композиций в современных торговых центрах и маленьких магазинчиках большой. Букет цветов можно разнообразить подарком в виде сувениров, открыток или мягких игрушек. Многие горожане выбирают в качестве подарка посуду или интерьерные статуэтки.

Букеты цветов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Букеты цветов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Корзины с цветами
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Тюльпаны
Розы с радужной расцветкой
Тюльпаны
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Розы с радужной расцветкой
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выбор цветов
Выбор цветов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Тюльпаны
Тюльпаны
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Флористы постарались и создали уже готовые цветочные композиции из живых цветов в красивом кашпо, корзинках, подарочных ящичках. Женщины с особой тщательностью выбирают, возможно себе, горшочные растения. А мужчины предпочитают срезанные цветы или готовые подарочные композиции.

Непростой, но приятный выбор
Непростой, но приятный выбор
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мимоза
Мимоза
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Составление подарочного букета
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Упаковка букета цветов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Упаковка букета цветов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Составление букета
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ленты
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Букет
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Корзина с цветами
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Корзины с цветами
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Статуэтки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Подарки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Подарки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выбор подарка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В торговом мелкооптовом центре упаковка роз по 10 штук от 600 рублей. Многие покупают тюльпаны, на них в данном торговом центре всего две цены: 74 и 84 рубля за штуку, упаковка по 25 штук. Букеты составлены в ценовом ходовом диапазоне от 2000 до 4000 рублей. Желающие могут составить букет индивидуально или просто завернуть цветы в красивую упаковочную бумагу.

Девушки с цветами
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Доставка корзины с цветами
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Женщины с цветами
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Девушка с цветами в метро
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Букет мимоз
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Женщины с цветами в метро
Женщины с цветами в метро
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM