Киев, , 21:08 — REGNUM Вашингтон должен присоединиться к переговорам в «нормандском формате», заявила 5 марта замглавы офиса украинского президента Юлия Свириденко на видеоконференции Атлантического совета (Вашингтон).

Свириденко «Для нас крайне важно, чтобы США присоединились к переговорному процессу по Донбассу в «нормандском» и минском формате, чтобы сделать их наиболее эффективными».

Украинский чиновник добавила, что Киеву нужно «координировать подходы» по Донбассу как с Евросоюзом, так и со Штатами. Без этого трудно работать «по защите свободы и демократии». После этого она добавила, что США нужны Украине как помощник в военном сотрудничестве.

Напомним, проводя месяц назад учения в водах Украины и Грузии, Пентагон назвал эти страны «партнёрами НАТО». Накануне, 4 марта, из Вашингтона прозвучали заверения, что этим «партнёрам» будет оказана военная помощь.

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Добавим, что «нормандский» формат никогда не предполагал участия в нём США. Что касается Украины, то она не выполняет принимаемых на переговорах «нормандской четвёрки» решений, не стремясь завершить войну в Донбассе, — это не раз отмечали как в Москве, так и в Донецке и Луганске.

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