Барселона, Испания, , 21:06 — REGNUM Официальный портал Ла Лиги признал нападающего «Барселоны» Лионеля Месси лучшим игроком чемпионата за февраль.

В этот период 33-летний аргентинец отличился семью голами в пяти проведенных за «блауграну» матчах. На данный момент Месси отличился 19 голами в 23 матчах чемпионата и является лучшим его бомбардиром, второй — форвард «Атлетико» Луис Суарес с 16 мячами.

Номинантами на звание лучшего игрока минувшего месяца также были: Александр Исак («Реал Сосьедад»), Тибо Куртуа («Реал»), Набиль Факир («Бетис»), Яссин Буну («Севилья»), Алекс Беренгер («Атлетик») и Хочу Луис Моралес («Валенсия»).