Лондон, , 21:00 — REGNUM Руководство лондонского «Челси» всерьез занялось вопросом трансфера нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Согласно данным портала ESPN, селекционеры «аристократов» уверены в том, что смогут договориться с немецком клубе о переходе норвежского вундеркинда уже в ближайшее летнее трансферное окно. Они готовы предложить Холанду крупный контракт. Конкуренцию «Челси» в этом деле составит мадридский «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити».

Летом 2020-го года команда Романа Абрамовича потратила на трансферы свыше 220 миллионов фунтов, приобретя шестерых новых игроков. Однако на этом российский селекционер не готов останавливаться. «Челси» — серьезный кандидат на покупку Холанда летом, так как он является единственным клубом Лондона, способным потянуть такой трансфер.

В текущем сезоне Холода отличился 17 голами и 4 результативными передачами в 18 матчах чемпионата Германии.