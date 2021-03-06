Вашингтон, , 09:00 — REGNUM Компания Nvidia выиграла суд против инвесторов, обвинивших ее в сокрытии значительной части дохода, сообщает 5 марта Decrypt.

«Истцы не доказали, что компания осознанно скрывала информацию о доходах», — сообщил окружной судья Калифорнии Хэйвуд Гиллиама.

Также суд не получил доказательств, что компания нарушала законодательства о ценных бумагах.

Во время судебного процесса сторона обвинения обращалась к «тайному свидетелю», который позже заявил, что не согласен с большой частью приписываемых ему слов. Суд принял некоторую часть свидетельских показаний, но в итоге постановил, что они не доказывают вину Nvidia.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году эксперт в области криптовалют Митч Стивс заявил, «что Nvidia заработала на продаже процессоров, необходимых для майнинга криптовалюты, порядка $1 млрд 950 млн. Вместо заявленных $600 млн».