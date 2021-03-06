Белград, , 05:09 — REGNUM Политолог и профессор Слободан Зечевич из института европейских исследований заявил 5 марта в эфире телеканала РТС, что, вероятно, в конце весны можно ожидать продолжения переговоров Белграда и Приштины, и что это было «сутью визита» спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака в Сербию и Косово. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Напомним, Лайчак посетил Сербию и Косово 3−4 марта и провёл переговоры с представителями как Приштины, так и Белграда.

Слободан Зечевич отметил, что это был подготовительный визит, который на самом деле предполагалась для подготовки Косово к переговорам.

«Что касается визита в Белград, то ясно, что мы готовы к продолжению переговоров. Правительство и президент возобновят переговоры в Брюсселе в кратчайшие сроки. Проблема в Приштине», — утверждает Зечевич.

Он считает, что выборы правительства и президента в Приштине продлятся, вероятно, до апреля.

«Вероятно, в конце весны мы можем ожидать продолжения переговоров. В этом и была суть визита. Конечно, у Лайчака есть обязанности, он хочет сохранить свое место, продлить свой мандат. Объективно он не добился ничего значительного в последнее время», — подчеркнул Зечевич.