Женева, Швейцария, , 20:41 — REGNUM Два десятка стран получили вакцины от коронавирусной инфекции по программе COVAX, сообщил 5 марта журналистам гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Гебрейесус «В целом COVAX доставила более 20 млн доз вакцины в 20 стран».

В число этих стран вошли несколько африканских (Нигерия, Судан, Гана, Руанда, Ангола, Лесото), азиатских (Индия, Камбоджа). Получили вакцины по программе вакцинации для беднейших стран Колумбия, а также Молдавия.

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Гебрейесус добавил, что ещё 31 страна получит на следующей неделе вакцины по программе COVAX: будут завезены 14,4 млн доз препаратов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 4 марта, вакцинация полученными по программе препаратами началась в Руанде, а накануне — в Судане и Лесото.

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