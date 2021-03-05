Детройт, США, , 20:39 — REGNUM Клуб НБА «Детройт Пистонс» в ближайшее время расстанется с тяжелым форвардом Блэйком Гриффином.

Согласно информации журналиста Эдриана Воджнаровски, клуб выкупит контракт 31-летнего баскетболиста. Отметим, что «Детройт» придется потратить 75 миллионов долларов за эту процедуру, столько игрок должен был получить за этот и следующий сезон в составе «Пистонс». Гриффин станет неограниченно свободным агентом.

Баскетболистом интересуется ряд команд, которые желают получить форварда перед стартом. Переговоры с другими клубами Гриффин начнет в ближайшее время.

В текущем сезоне Гриффин в среднем набирает 12,3 очка, 5,2 подбора и 3,9 передачи за матч.