Женева, Швейцария, , 20:32 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 425 675 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 115 289 961 человека. Такие данные приводит 5 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки во всё мире скончался ещё по меньшей мере 9561 пациент с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 564 560.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 416 197 случаях инфицирования и 10 381 умершем пациенте с коронавирусом за сутки.