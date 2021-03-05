Вашингтон, , 20:24 — REGNUM Россия обязана обеспечить полное фиаско политики односторонних западных санкций, это будет её оздоравливающим вкладом в современную мировую политику, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 5 марта, комментируя сообщение Bloomberg о возможном введении США и Великобританией очередных санкций против России.

Ранее агентство со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Вашингтон и Лондон обсуждают возможность введения дополнительных санкций против России «из-за нарушения запрета на применение химического оружия».

« Санкционная брань и у американцев, и у евросоюзовцев зашкаливает. Это говорит о том, что их политика в отношении России находится в тупике. Хотелось бы приписать эту заслугу только нам самим, но это будет не совсем верно. Да, руководство России и российское общество должным образом отреагировали на предыдущие этапы санкций. Более того, те, для кого наши контрсанкции открыли новые предпринимательские возможности, ими воспользовались на благо и себе, и стране в целом. В выигрыше оказались и многие наши партнёры на востоке и юге. В то же время, тупик, в котором оказался Запад со своим санкционным давлением на Россию, — это и его рук дело: сманеврировать они не захотели или не смогли по причине внутриполитического антироссийского прессинга. Причём этот прессинг они сгенерировали сами!

Проблема санкций сводится к тому, что Запад продолжает смотреть на Россию и её граждан как на субстанцию второго сорта, по-расистски, сверху вниз. Наш посол в США правильно ставит вопрос о том, что после всего произошедшего в самих США в течение 2020 года и происходящего сейчас, Вашингтон просто не имеет права выдвигать нам какие-то обвинения в «нарушении прав человека». Но в Вашингтоне так не считают. Европа, во всех смыслах деградирующая прямо на глазах, тоже не чувствует абсурдности своих претензий.

Складывается впечатление, что, если бы Запад мог, он бы попробовал «приструнить» нас силой. Но, как говорится , «кишка тонка». Вот и применяет санкционный суррогат.