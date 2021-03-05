Киев, , 20:22 — REGNUM Ввести новые всеобъемлющие санкции против России, в частности — против проекта «Северный поток — 2», просит украинская сторона Соединённые Штаты, заявила 5 марта Юлия Свириденко — замглавы офиса президента Украины.

На видеоконференции Атлантического совета (Вашингтон) Свириденко заявила:

«Мы будем очень признательны, если США рассмотрят введение нового всеобъемлющего санкционного режима. Было бы замечательно, если бы санкции касались и «Северного потока — 2».

Представитель украинского президента Владимира Зеленского добавила, что прекращение СП-2 «критически важно для нас».

Читайте также: Киев предложил ЕС ввести новые санкции по Крыму

Как ранее сообщало ИА REGNUM, когда ЕС ввёл санкции против семерых высокопоставленных должностных лиц в России по «делу Навального», Киев призвал ввести новые санкции «за Крым».

Читайте ранее в этом сюжете: Будущая замглавы Госдепа пригрозила «Северному потоку – 2»