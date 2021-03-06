Кострома, 6 марта, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Жителям Костромской области разрешат собирать валежник, используя пилы, топоры и лёгкие бензопилы. Об этом со ссылкой на пресс-службу Костромской областной думы сообщает корреспондент ИА REGNUM

Валежник

Накануне внесение соответствующих изменений в региональный закон одобрил комитет думы по агропромышленной политике, развитию сельских территорий, природным ресурсам и экологии.

«Ранее применение ручного инструмента для заготовки валежника официально не было узаконено. По мнению депутатов думского комитета по АПК, внесенные изменения очень упростят для жителей сбор недревесных ресурсов. А главное — помогут избежать конфликтных ситуаций», — отмечается на сайте облдумы.

Костромичи обсудили новость в социальных сетях достаточно сдержанно:

«А вывозить на санях и телегах, или техникой тоже можно?», — спросил другой комментатор.

Напомним, бесплатно собирать валежник жителям всей России разрешили с 1 января 2019 года. Именно тогда вступили в силу изменения в статью 32 Лесного кодекса. Соответствующий закон принимала Госдума. Региональные власти имеют право установить собственные правила сбора.

Так, недавно губернатор Ярославской области Дмитрий Мироноввнес в областную думу проект закона, расширяющего места сбора валежника. Благодаря этому вести сбор упавших веток и стволов стало возможным на землях лесного фонда, сельскохозяйственного назначения, промышленности, в городах и так далее. Однако, ярославцы пока не могут собирать валежник с топорами и пилами. Согласно региональному законодательству это приравнивается к незаконной заготовке леса.