Токио, , 20:15 — REGNUM В столичном регионе Японии продлен режим чрезвычайного положения в связи с коронавирусной эпидемией. Премьер-министр страны Есихидо Суга принял соответствующее решение на срок до 21 марта; оно касается Токио и трех прилегающих к столице префектур — Канагава, Тиба, Сайтама. Об этом 5 марта сообщает Синьхуа, отмечая, что режим ЧП был продлен на заседании правительственной целевой группы по коронавирусу.

Чрезвычайный режим, впервые принятый в начале января, ставит целью, по словам премьер-министра, «защиту жизней и средств к существованию».