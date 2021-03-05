Пекин, , 20:13 — REGNUM Проект «Основных направлений XIV пятилетней программы (2021−2025 гг.) народнохозяйственного и социального развития и перспективных целей развития на период до 2025 года», представленный на рассмотрение сессий ВСНП и Всекитайского комитета (ВК) Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК), рассматривает самостоятельность в вопросах науки и техники стратегической основой и приоритетом национального развития. Об этом 5 марта сообщает Синьхуа, комментируя ход двух сессий высших законодательного и консультативного органов страны.

Напомним, что обе сессии в настоящий момент проходят в Пекине. Временем их проведения традиционно является начал марта; исключением из этого правила стал прошлый, 2020 год, когда обе сессии из-за эпидемии коронавируса были перенесены на май, когда вспышка заболевания ослабла.

Особая важность сессий в нынешнем году связана с завершением XIII и началом XIV пятилетки, первой после выполнения задачи строительства в стране общества среднего достатка и переходом к развернутому строительству социализма.