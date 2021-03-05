Вильнюс, , 20:08 — REGNUM Клайпедский порт не сможет обеспечить рост экспорта калийных удобрений белорусского госмонополиста ОАО «Беларуськалий»: главный административный суд Литвы отклонил жалобу терминала Biriu kroviniu terminalas, осуществляющего перевалку белорусских удобрений. BKT пыталась добиться отмены решения правительства прибалтийской республики запретить расширение в морском порту.

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«Судейская коллегия, признавшая аргументы апелляционной жалобы необоснованными, отклонила ее, а решение суда первой инстанции оставляет неизменным», — цитирует «Интерфакс» постановление ГАСЛ.

Так завершился полуторагодичный спор BKT с правительством прибалтийской республики. Информагентство отметило, что литовские чиновники «считают BKT, на 30% принадлежащий «Беларуськалию», компанией, не отвечающий интересам национальной безопасности».

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Основным собственником BKT является Игорь Удовицкий, который вместе с женой Ольгой Удовицкой через компанию Ferteksos transportas владеет 100% действующего рядом с Biriu kroviniu terminalas в порту Клайпеды терминала Nemuno terminalas.

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