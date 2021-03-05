Кигали, , 20:04 — REGNUM Вакцинация препаратами, полученными по программе COVAX, началась в Руанде, сообщает 5 марта информагентство республики.

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Как рассказал глава минздрава Руанды Даниэль Нгамидже, жители уже активно вакцинируются. В республике действует пять сотен центров, где можно поставить прививки от коронавирусной инфекции.

Нгамидже уточнил, что в страну завезены вакцина AstraZeneca и препарат американской фармкомпании Pfizer. Европейской вакцины в Руанды вертолётами доставлено 240 тыс. доз, американской — более ста тысяч доз.

Чиновник отметил, что в Руанде созданы необходимые условия для вакцинации, в частности работают холодильные установки, ведь американскую вакцину нужно хранить при — 70 °C.

Нгамидже «К июню 2022 года мы планируем довести до 60% число привившихся руандийцев».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первых числах марта в Африку доставили первые партии вакцин от коронавируса по программе для беднейших стран COVAX. Так, вакцины уже поступила в Анголу, Лесото, Судан, а накануне, 4 марта, и в Руанду.

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