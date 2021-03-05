Бразилиа, , 20:04 — REGNUM В связи с увеличением объемов экспорта в Китай необработанного сырья и первичных продуктов почти на 3 млрд долларов в прошлом году вырос профицит внешней торговли Бразилии. Об этом 5 марта сообщает Синьхуа, ссылаясь на материалы доклада, опубликованной бразильским Центробанком.

В связи с замедлением мировой экономики и падением спроса сократился экспорт из Бразилии промышленных товаров и продукции; замещение экспортных статей произошло за счет сои, железной руды и других сырьевых продуктов. По статистике Центробанка Бразилии, удельный вес вывоза в КНР железной руды за год эпидемии увеличился с около 60% до без малого 72%.

В целом, как указывается в докладе, во втором десятилетии XXI века именно китайское направление экспорта из Бразилии сформировалось и укрепилось как безусловно приоритетное.