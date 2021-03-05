Оттава, , 20:02 — REGNUM В Канаде одобрили четвертую вакцину от COVID-19 компании Janssen Pharmaceutica. Ванкцину разрешат использовать лицам старше 18 лет, сообщает 5 марта The Canadian Press.

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"5 марта 2021 года было получено официальное разрешение от министерства здравоохранения Канады на применение вакцины Janssen Pharmaceutica при соблюдении ряда условий, касающихся ввоза, продаж и рекламы», — сообщает агенство.

Напомним, что компании Janssen Pharmaceutica является подразделением концерна Johnson&Johnson.

В Канаде ранее были одобрены вакцины компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.