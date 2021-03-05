Бишкек, , 19:54 — REGNUM Задержанному по подозрению в незаконном обогащении бизнесмену Жалилу Атамбаеву, являющемуся одним из самых влиятельных людей южной столицы Киргизии, суд изменил меру пресечения. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности республики.

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После того, как Атамбаев обратился с ходатайством о готовности к сотрудничеству со следствием и внес на счет ГКНБ более 50,5 млн сомов (43,9 млн рублей), его выпустили из СИЗО и поместили под домашний арест.

ИА REGNUM напоминает, что 3 марта 2021 года спецслужбы Киргизии арестовали Жалила Атамбаева.

По версии следствия, Атамбаев, во время работы в органах внутренних дел занимался незаконным бизнесом. А на нелегальные доходы приобрел недвижимость на общую сумму свыше 100 млн сомов (87 млн рублей), оформляя ее на своих близких родственников.

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