Минск, , 19:53 — REGNUM Белоруссия держится на Александре Лукашенко, поэтому оппозиционеры хотели «сломать» страну через устранение президента и для этого завезли мощную взрывчатку. Об этом 5 марта заявил Лукашенко, посещая территорию бывшего минского госпредприятия по выпуску велосипедов и мотоциклов.

«Это уже Комитет госбезопасности вам в ближайшее время расскажет, сколько сюда тротила завезли и даже пластита. Кто специалист, тот знает. Это не Автуховича группа (террористическая группа Николая Автуховича, деятельность которой недавно пресекли правоохранительные органы. — Прим. президентской пресс-службы). Это уже новые. Хорошо, что их прикрыли. И там арсеналы. Зачем? — сказал Лукашенко. — Поэтому им надо сломать, а нам надо выстоять, и мы это сделаем».

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Как сообщает президентская пресс-служба, он сообщил также, что его политические оппоненты стремятся «все делать, чтобы сломать страну, и главная их цель — президент». В официальном сообщении приводятся слова самого Лукашенко: «Им надо раскачать народ. А как раскачать? Надо что-то найти против власти. А прежде всего надо снести голову. А голова — это президент. Вот и вся их политика».

«Все делается для того, чтобы сломать страну. Украина рухнула. По периметру все постсоветские республики развалились, а вот эта Белоруссия еще держится. Они ж прекрасно понимают, извините за нескромность мою, что держится в основном за счет того, что этот Лукашенко мешает. Поэтому его надо свалить», — добавил Лукашенко.

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