Москва, , 19:50 — REGNUM В Москве с 5 апреля будет окончательно запрещён транзит по Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) для грузовиков весом более 3,5 тонны. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

«С 5 апреля грузовики больше 3,5 тонны двигаться транзитом смогут только по ЦКАД и бетонкам А-107 и А-108», — говорится в сообщении.

Уточняется, что изменения не коснутся обладателей специальных пропусков, а также не затронут водителей пикапов, зарегистрированных в качестве легкового автомобиля (категория М-1).

В департаменте отметили, что перевод транзитных фур с МКАД на альтернативные трассы помог сделать движение быстрее и безопаснее. Интенсивность движения большегрузов на МКАД снизилась на 18%, а средняя скорость движения выросла на 11%.

При этом подчёркивается, что «на скорость доставки и цены на продукты новые правила не повлияли — для фур с пропусками ничего не изменилось».

«Мы считаем, что в городе может оставаться только тот транспорт, который необходим для обеспечения жизни Москвы, — прокомментировали в дептрансе. — Транзитные грузовики при наличии альтернативы крайне плохо влияют на жизнедеятельность всех жителей Москвы и Подмосковья, создают многочисленные проблемы предприятиям, работающим в Московской области и Москве, для которых нет альтернатив, и есть только МКАД».

В департаменте добавили, что самые тяжёлые аварии также «происходят именно с грузовиками из-за невнимательности водителей».

Отмечается, что до вступления в силу новых правил у грузоперевозчиков есть один месяц на изменение своей логистики или оформление пропусков. 20 марта дептранс также намерен провести онлайн-семинар для транспортных компаний и водителей, на котором будут даны разъяснения по всем интересующим вопросам.