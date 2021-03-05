Вашингтон, , 19:47 — REGNUM На Аляску переброшены еще три новейших многоцелевых истребителя пятого поколения F-35A Lightning II, сообщает 5 марта пресс-служба ВВС США.

Три истребителя прибыли на авиабазу Эйлсон, после чего их общее число составило 23 единицы.

По словам представителей ВВС США, в задачи расположенных там многоцелевых истребителей F-35A Lightning II входит подавление системы ПВО противника и проведение наступательных операций.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года представитель авиабазы Эйлсон Кейли Дюбуа заявила, что к концу 2021 года на базе будет размещено 54 истребителя в составе 336-й и 335-й эскадрилий.

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