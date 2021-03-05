Бишкек, , 19:47 — REGNUM Сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии задержали мошенника, обманывавшего граждан, прикрываясь знакомством с близкими родственниками президента Садыра Жапарова и главы спецслужб республики Камчыбека Ташиева.

Злоумышленник обещал пострадавшим поспособствовать их назначению на руководящие должности в государственных органах, прося за эту «услугу» $15 тысяч (1,1 млн рублей).

Мошенника взяли с поличным при получении 50 тысяч сомов (43,5 тысячи рублей). Ранее он также получил $1 тысячу (73,8 тысячи рублей) в качестве аванса за свои «услуги по трудоустройству».

По данному факту спецслужбы Киргизии возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Задержанного поместили в следственный изолятор госкомитета нацбезопасности.