Саранск, 5 марта, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Актив партии «Единая Россия» совместно с сотрудниками Госавтоинспекции Мордовии поздравили женщин-водителей в наступающим праздником 8 марта.

Пресс-служба отделения партии «Единая Россия» в Мордовии

Основная задача акции — не только поздравить женщин, но и еще раз напомнить о необходимости соблюдать скоростной режим и правила безопасности.

Дамам, которых останавливал автоинспектор, вручали тюльпаны и памятки о правилах дорожного движения. Таким образом удалось поздравить десятки представительниц прекрасного пола в Саранске.