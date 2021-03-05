Вашингтон, , 20:00 — REGNUM Конгрессмен США Эрик Суолвелл (демократ от штата Калифорния) подал иск на экс-президента страны Дональда Трампа, в котором он обвиняет самого Трампа, его старшего сына и нескольких союзников в подстрекательстве к беспорядкам в Вашингтоне, которые прошли 6 января. Об этом 5 марта сообщает The Hill.

Суолвелл подал в федеральный суд Вашингтона иск на 65 страниц, в котором обвиняет Трампа, его сына Дональда Трампа-младшего, конгрессмена от штата Алабама Мо Брукса и адвоката Руди Джулиани в нарушении нескольких федеральных законов, законов округа Колумбии и в подстрекательстве к беспорядкам в Капитолии.

«Кошмарные протесты 6 января явились последствием незаконных действий обвиняемых. По этой причине ответчики несут ответственность за разрушения Капитолия…», — говорится в иске.

Напомним, что это не первый иск против Трампа и его команды.

Как сообщало ИА REGNUM, конгрессмен США Бенни Томпсон (демократ от штата Миссисипи) подал подобный иск на Трампа, в котором он обвинил бывшего американского лидера и его адвоката Рудольфа Джулиани в сговоре с ультраправыми организациями для того, чтобы подстрекать к беспорядкам в Вашингтоне, которые прошли 6 января.