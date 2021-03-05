Киров, , 19:33 — REGNUM В преддверии Международного женского дня волонтеры «Единой России» поздравили с 8 марта участницу Сталинградской битвы Анну Гавриловну Борисову.

Пресс-служба кировского отделения «Единой России»

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Активисты вручили ей цветы, пожелали крепкого здоровья, оптимизма, а также подготовили творческий подарок. Танцевальный номер и видео-обращение записали молодые артисты Дома творчества «Вдохновение».

Анна Гавриловна рассказала о войне и Сталинградской битве, а также о работе медсестры. Показала фотографии военных лет. Также она поделилась воспоминаниями, когда в мирное время занималась самодеятельностью, пела народные песни.

«Молодежь приходит в гости на все праздники, навещает, дарят подарки, спасибо за внимание», — поблагодарила Анна Гавриловна.

ИА REGNUM напоминает, во время Сталинградской битвы Анна Борисова осуществляла эвакуацию раненых через Волгу. Во время Великой Отечественной войны она дошла до Берлина и оставила свою надпись на Бранденбургских воротах. Награждена Орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны, медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».