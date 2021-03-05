Притобольный район, Курганская область, , 19:33 — REGNUM В Курганской области в школьных столовых будут готовить школьные завтраки и обеды в прямом эфире. Первая онлайн-трансляция из пищеблока организована в Глядянской школе Притобольного района, сообщает пресс-служба главы региона.

В школьном пищеблоке установили видеокамеру, которая транслирует через интернет процесс готовки блюд для учеников. Видеокамеры разместят в пищеблоках школ с численностью обучающихся свыше 300 человек, сообщил директор департамента образования и науки Андрей Кочеров.

«Устанавливая камеры на школьных кухнях, мы еще раз хотим показать родителям, что процесс приготовления школьных обедов абсолютно прозрачен. Каждый может видеть и технологию приготовления блюда, и реальное время, когда это происходит. Если у кого-то возникнут вопросы, связанные с качеством питания в школах и детских садах, работает канал обратной связи в Telegram, Viber, WhatsApp», — отметил директор департамента образования и науки Андрей Кочеров.