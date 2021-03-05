Минск, , 19:33 — REGNUM Официальный Минск «не нарушает своих обязательств перед партнерами по евразийской интеграции» в части функционирования внутреннего рынка товаров Евразийского экономического союза. Об этом говорится в опубликованном 5 марта заявлении министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии.

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МАРТ инициирует отмену принятого 1 марта решения Евразийской экономической комиссии № 24 «О выполнении Республикой Беларусь обязательств в рамках функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза», согласно которому обязательное включение белорусских товаров в ассортиментные перечни, установление которых предусмотрено законодательством республики для торговых объектов, признано препятствием на внутреннем рынке ЕАЭС, поскольку нарушает нормы подпунктов 3 и 4 пункта 32 Протокола о торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций (приложение № 16 к договору о ЕАЭС от 29 мая 2014 года).

В Белорусском министерстве считают, что решение ЕЭК необходимо отменить, так как норма по ведению субъектами торговли ассортиментных перечней товаров была введена до подписания договора о ЕАЭС и «направлена на регулирование деятельности субъектов хозяйствования, осуществляющих предоставление услуги розничной торговли на территории страны, а также на обеспечение продовольственной безопасности Республики Беларусь и прав потребителей на гарантированное наличие в продаже в торговых объектах широкого ассортимента товаров, в том числе социально значимых». Белорусские чиновники считают, что их решение «особо это актуально для торговли в сельской местности», где зачастую может быть только один магазин или автолавка.

Во-вторых, считают в Минске, «указанная норма применяется в равной степени как к иностранным, так и к отечественным субъектам хозяйствования (т.е. на недискриминационной основе), таким образом обеспечено соблюдение требования предоставления иностранным поставщикам услуг национального режима».

В-третьих, уверены в МАРТ, установление ассортиментных перечней товаров якобы не является препятствием свободного движения товаров в рамках внутреннего рынка союза. Белорусские чиновники заверили, что продавец якобы «не ограничен в своем праве выбрать любого поставщика товаров в зависимости от своей ассортиментной политики, как белорусского, так и поставщика из стран ЕАЭС, и из иностранных государств, и реализовывать его товары». В министерстве заверили, что ассортиментные перечни товаров не предусматривают никаких процентных показателей. Отмечено также, что за время действия белорусской нормы рост импорта потребительских товаров в республику составил 29,3%, из стран ЕАЭС — 28,8%, в том числе 35,2% из России.

В-четвёртых, белорусские чиновники заверили в отсутствии дискриминации на белорусском рынке в отношении лиц государств — членов ЕАЭС. В-пятых, «несмотря на положения статьи 28 Договора о ЕАЭС, в праве Союза не предусмотрены специальные положения о необходимости предоставления национального режима в отношении товаров».

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