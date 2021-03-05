Минск, , 19:23 — REGNUM «Коллегия ЕЭК признала барьером на внутреннем рынке Союза требование об обязательном ассортименте белорусских товаров на полках в магазинах розничной торговли страны. Республика Беларусь уведомлена о необходимости исполнения права ЕАЭС», — сказано в сообщении, опубликованном 4 марта по итогам заседания Коллегии Евразийской экономической комиссии.

В официальном сообщении ЕЭК сказано также о решении «уведомить Республику Беларусь о необходимости исполнения права Евразийского экономического союза».

Совмину Белоруссии «предложено в течение 30 календарных дней с даты вступления решения в силу обеспечить устранение имеющихся нарушений и проинформировать Комиссию о принятых мерах».

Читайте новости сюжета: ЕАЭС

Напомним, товаропроизводители и продавцы ЕАЭС неоднократно обвиняли официальный Минск в избыточном протекционизме. Дискриминация российских товаров получила очередное подтверждение в принятом 19 февраля решении коллегии белорусского министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), согласно которому продавцам предписано обеспечить приоритет белорусских товаров в торговле на уровне не ниже 80−85%. МАРТ Белоруссии при этом сослалось на белорусскую «доктрину национальной продовольственной безопасности».