Вашингтон, , 20:01 — REGNUM Американский производитель электромобилей Tesla заключил контракт с правительством Новой Каледонии на закупку никеля. Компания также станет техническим консультантом на данном проекте, сообщает 5 марта Financial Times.

Tesla собирается использовать никель для аккумуляторов своих электромобилей.

Бразильская компания Vale, владеющая месторождением никеля и перерабатывающим предприятием, заключила сделку с Prony Resources о продаже своих активов, согласно которой 51% в проекте будет принадлежать правительству. Еще 19% получил швейцарский сырьевой трейдер Trafigurа.

Tesla решила не приобретать долю, но сообщила, что примет активное участие в проекте. Это указывает на стремление компании контролировать все цепи поставок — начиная добычей никеля и заканчивая производством аккумуляторов.

Напомним, что Новая Каледония является одним из крупнейших в мире поставщиков данного металла.

Цена никеля выросла за последний год на 26%. По данным на 5 марта, металл торгуется на уровне $16 290 за тонну.