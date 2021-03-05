Бишкек, , 19:06 — REGNUM С 1 апреля все классы в школах по всей Киргизии возобновят обучение в традиционном формате. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Артем Новиков на правительственном совещании.

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Высокопоставленный чиновник отметил, что сейчас в республике ведется работа по запуску «школьной» медицины — на каждого ученика будет заводиться карта учета здоровья.

Также он подчеркнул, что школам до 1 сентября 2021 года запрещается требовать от родителей учеников покупать и заставлять детей носить школьную форму.

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