Москва, , 18:59 — REGNUM Беспорядки в Сенегале опасны, российским гражданам не стоит находиться в их эпицентре и рядом с ним, сообщили 5 марта в пресс-службе МИД РФ.

Российское ведомство призвало соотечественников, находящихся в Сенегале, избегать мест скопления людей, а также по возможности не выезжать из районов проживания. Не следует посещать пригороды Дакара и неблагополучные кварталы сенегальской столицы.

Москва выразила надежду на то, что власти Сенегала в короткие сроки смогут урегулировать ситуацию, чтобы в республике прекратилось насилие.

Напомним, два дня назад в Дакаре арестовали оппозиционного лидера Усмана Сонко, планировавшего в 2024 г. избираться в президенты. Арест произошёл в связи с обвинениями в организации нарушений общественного порядка.

На следующий день после ареста оппозиция вывела на улицу своих сторонников. В Дакаре акции протеста сопровождались поджогами, атаками на здания муниципалитета. Есть информация о нескольких погибших.

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