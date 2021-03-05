Кострома, , 19:15 — REGNUM Одно из исторических зданий бывшей площадки Водоканала на костромской набережной оборудуют под гостиницу. Об корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор компании ООО «Эстакада», занимающейся проектом благоустройства набережной.

Здание электростанции на бывшей площадке Водоканала. Вероятно, в ней и обустроят гостиницу для туристов © Наталья Диева

Ансамбль из трёх зданий — электрической, водопроводной и фильтровальной станции, построенных в третьей четверти 19 века, находится в оперативном управлении ОГБУ «Наследие». Постройки несколько десятков лет находятся в плохом состоянии.

В 2020 году здания передали в долгосрочную аренду компании ООО «КостромаБизнесСтрой». По условиям договора компания обязана реконструировать здания за счёт собственных средств до 2025 года, но может использовать их для своих нужд на протяжении до 2069 года.

Часть земли на огороженной территории, доступ на которую закрыт для горожан, принадлежит городу, часть вместе со зданиями передана в аренду «КостромаБизнесСтрой». В ходе благоустройства территории на площадке также могут появиться фонтан и амфитеатр.

Напомним, начать благоустраивать главную костромскую набережную планируют в 2022 году. До этого момента компания ООО «Эстакада» из Санкт-Петербурга должна придумать внешний вид набережной. Ожидается, что возможный вариант проекта покажут костромичам уже 10 марта этого года.

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