5 марта 2021 | Время чтения 3 мин

Владимир Арцыбашев, , 19:18 — REGNUM После громкого скандала с отставкой вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова за вакантное место развернулась нешуточная борьба. На кону не просто должность руководителя. От того, кто займет место уволенного Грекова, зависит судьба майских праймериз «Единой России» и сентябрьских выборов в Госдуму. Губернатору области Николаю Любимову необходимо выбирать: либо чистить до конца команду, как советуют многочисленные наблюдатели, либо проиграть на выборах и уйти в политическое небытие.

Рязань Иван Шилов © ИА REGNUM

На днях в Москву из областной администрации было отправлено представление на должность вице-губернатора Рязани вместо уволенного Грекова. По информации ряда телеграм-каналов, в списке было несколько кандидатур. Названы трое — первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова, зампредседателя правительства Евгений Беленецкий, а также вице-мэр Рязани Владимир Бурмистров.

Все перечисленные фамилии входили в так называемую «ростовскую» команду уволенного Грекова, кто-то по месту предыдущих работ, кто-то по более интимным причинам. Местные наблюдатели отдавали предпочтение Евгению Беленецкому как наиболее нейтральному чиновнику в рязанских скандалах последних лет, что вызвало острую реакцию некоторых кандидатов.

До недавнего времени из упомянутой троицы особой активности никто не проявлял, да и ранее не отличался. И вдруг всюду замелькал Бурмистров.

После скандала с Грековым на властную вертикаль буквально обрушилась волна увольнений. В одночасье в отставку ушли десяток основных чиновников и руководителей местных муниципальных учреждений, через которые шли основные финансовые потоки региона. Об увольнении объявлял Владимир Бурмистров. На очередном совещании, где «ничто не предвещало», вице-мэр лично попросил на выход замначальника горуправления энергетики и ЖКХ, начальника управления транспорта, начальника управления благоустройства города и еще ряд персон.

Примечательно, что большинство уволенных чиновников также называют людьми из команды Грекова. Интрига ситуации, когда «ростовский» Бурмистров увольняет своих же сотоварищей, поставленных ранее уволенным Грековым, объяснялась просто. Предполагаем, что у Бурмистрова не было выбора: либо он уходит вместе с ними, либо уходит команда.

За последние три недели чиновник зафонтанировал публичностью: многочисленные интервью в рязанских СМИ, участие во всех более-менее значимых совещаниях и обсуждениях — главный Бурмистров. Среди череды публикаций любопытно его объяснение многочисленным увольнениям из вертикали: «Требования к руководителям возрастают с каждым годом. Если брать то, чему нас учат в Сколково, то сейчас нужен совершенно новый уровень руководителей, нужны другие принципы руководства, новые идеи», — заявил вице-мэр. Куда он смотрел прошедшие два года — не объяснил, видимо, глаза открылись сразу после ухода Грекова.

Последней каплей стала информационная кампания в СМИ с очернением все участников «списка на представление», среди которых по какой-то случайности не оказалось одного из кандидатов — Бурмистрова.

26 февраля в газете «Наша Версия» вышел материал «Рейс за решеточку», где во всей красе расписаны подвиги Игоря Грекова и его ростовской команды. Вслед за «Версией» материалы аналогичного характера появились в газете «Век», «Инфопрессе» и основных сливных бачках, используемых для такого рода пиар-кампаний. И хотя инициатор этой кампании постарался не запачкать самого губернатора, замазаны были все. Невозможно писать про проблемы в Рязанской области как о «заслугах» одного Грекова, сам бывший вице и все перечисленные чиновники являются прямыми подчиненными Любимова. Выставляя своё грязное бельё на публичное обсуждение, пройти мимо главы региона невозможно.

История с борьбой за кресло вице-губернатора показала, что ситуация в регионе постепенно выходит из-под контроля Любимова. Если в борьбе за этот пост победит Бурмистров, очевидно, какой бардак ожидает регион на выборах.

Пристальное внимание последних месяцев администрации президента к политическим делам местного руководства и Генеральной прокуратуры к экономическим, за которыми во многом стоит существующая команда, вынуждают губернатора принимать радикальное решение: либо вычистить до конца ростовское наследие Грекова, либо провалить выборы и попрощаться с должностью главы региона.