Екатеринбург, , 19:02 — REGNUM 61-летний житель Курганской области арестован в Екатеринбурге за убийство водителя автобуса. Об этом пишут СМИ.

Такое решение принял Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга. Пока мужчину отправили под стражу на 21 день.

Как сообщало ИА REGNUM задержали его в курганском городе Далматово в ночь на 3 марта. А само преступление было совершено в декабре на Уралмаше. По версии следствия, этот гражданин выстрелил в водителя автобуса. В результате ранения пострадавший скончался.

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