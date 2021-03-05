Лондон, , 19:11 — REGNUM Ученые совершили открытие, способное перевернуть наше представление об органической жизни на Земле и других планетах. В материале с астероида Итокава, добытое во время миссии «Хаябуса» ещё в 2010 году, нашли органическое вещество, сообщает 5 марта ScienceAlert со ссылкой на Scientific Reports.

A grain of dust (circled) from Itokawa (ISAS-JAXA) Https://www.sciencealert.com/a-single-grain-of-asteroid-dust-hints-at-an-exciting-story-of-life-s-origins-in-space?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+sciencealert-latestnews+%28ScienceAlert-Latest%29

Вещество с астероида Итокава долгое время изучали ученые Лондонского королевского университета Холлоуэя. В ходе исследований были найдены два типа органики.

Оказалось, что в условиях открытого космоса на поверхности астероида проходили химические процессы с присутствием воды, которые считаются наиболее важными для возникновения жизни.

Это указывает, что органика, необходимая для зарождения живой жизни, могла возникнуть в условиях космосам и только потом распространиться на Земле. То же самое может происходить и на других планетах.

Напомним, что астероид Итокава принадлежит к типу каменных астероидов, а органика обычно развивается на астероидах С-типа — углеродных. Вот почему было крайне неожиданно обнаружить органические материалы на каменном астероиде.