Ученые впервые обнаружили органику, необходимую для жизни, на астероиде
Лондон, 5 марта, 2021, 19:11 — ИА Регнум. Ученые совершили открытие, способное перевернуть наше представление об органической жизни на Земле и других планетах. В материале с астероида Итокава, добытом во время миссии «Хаябуса» ещё в 2010 году, нашли органическое вещество, сообщает 5 марта ScienceAlert со ссылкой на Scientific Reports.
Вещество с астероида Итокава долгое время изучали ученые Лондонского королевского университета Холлоуэя. В ходе исследований были найдены два типа органики.
Оказалось, что в условиях открытого космоса на поверхности астероида проходили химические процессы с присутствием воды, которые считаются наиболее важными для возникновения жизни.
Это указывает, что органика, необходимая для зарождения жизни, могла возникнуть в условиях космоса и только потом распространиться на Земле. То же самое может происходить и на других планетах.
Напомним, что астероид Итокава принадлежит к типу каменных астероидов, а органика обычно развивается на астероидах С-типа — углеродных. Вот почему было крайне неожиданно обнаружить органические материалы на каменном астероиде.