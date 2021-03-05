Москва, , 18:40 — REGNUM С помощью цифрового портфолио в школах с педагогов смогут снять избыточную нагрузку, а сам институт ГИА со временем станет атавизмом. Об этом заявил общественный омбудсмен в сфере образования, член федерального политического совета «Партии роста» Амет Володарский.

«Смысл цифрового портфолио заключается в аккумулировании достижений ученика, с последующим предоставлением этой информации от вуза и колледжа до работодателя. Такое портфолио способно снять с учителей избыточную нагрузку по подготовке к ЕГЭ и всякого рода отчетам об успеваемости. Важной функцией портфолио достижений станет уменьшение напряжённости родителей в отношении будущего ЕГЭ. Сам институт ГИА постепенно станет атавизмом», — сказал Володарский.

По его словам, заявление главы Рособрнадзора Анзора Музаева подтверждает заинтересованность в диалоге с профессиональным сообществом, что является «первым шагом к изменению функций Рособрнадзора от контрольно-надзорных к консультационно-методическим».

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