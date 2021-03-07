7 марта 2021 | Время чтения 2 мин

Куростров, , 13:00 — REGNUM На Курострове, напротив Холмогор — родина Михаил Васильевича Ломоносова. Миша родился в семье Василия Дорофеевича и Елены Ивановны в 1711 году. Тягу к знаниям ему привила мать — дочь псаломщика Матигорской церкви и первый учитель — дьячок куростровской церкви Сидор Панкратьич. Применял Михаил грамоту, помогая отцу в продаже морской добычи и урожая в Архангельске в Гостиных дворах. Но это семейные дела Ломоносовых, а первой общественной проверкой знаний Михаила стало строительство первой каменной на Курострове церкви — во имя святого Дмитрия Солунского. Взялся ее поставить на средства прихожан опытный строитель, крестьянин Петр Козьмич Некрасов. Он сторговался построить храм из расчета по 1 рублю за каждую тысячу кирпича. Грамоты Некрасов не знал, и просил вести бухгалтерию отрока Михаила. Выполнив работ на 194 рубля Петр Некрасов заболел и умер, стройка встала, а вскоре Михаил отправился за знаниями в Москву.

Церковь Дмитрия Солунского в селе Ломоносово на Курострове Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Церковь в 1727 году взялся ставить крестьянин Петр Некрасов Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Некрасов был учеником братьев Стафуровых, строителей Спасо-Преображенского собора в Холмогорах и многих церквей на Русском Севере Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Своды просторной трапезной подпирает единственная колонна Владимир Станулевич © ИА REGNUM Куростровская церковь – соединение элементов московских соборов и новгородских храмов Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В архитектуре церкви многое заимствовано в храмах построенных Стафуровыми Владимир Станулевич © ИА REGNUM Свет в помещение льется из нескольких окон расположенных в два ряда Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Закончили церковь Дмитрия Солунского крестьяне Авксентьев, Верещагин и Дьяков в 1738 году, уже без отрока-казначея. В 1751 году по благословенной грамоте архиепископа Варсонофия к Свято-Дмитриевской церкви пристроили придел святой Екатерины с колокольней, вместо деревянной Екатерининской церкви, к тому времени обветшавшей. Перед закладкой священники ходили к архиепископу за благословением и «несли на подносе пятьдесят карасей живых, ценой по 15 копеек десяток», а при совершении закладки «деньгами издержали на пирог и прочее 25 коп.».

Колокольня пристроена к храму позднее, в 1751 году Владимир Станулевич © ИА REGNUM На нее пускают туристов, после реставрации подъем безопасен Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Двери и окна с характерным орнаментом, который искусствоведы называют холмогорским стилем Владимир Станулевич © ИА REGNUM Единственный из пяти глав, световой барабан пропускает минимум света, но вместе с окнами его достаточно, чтобы в пасмурный день в храме было светло Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В 2007 году церковь отреставрировали, исключив однако из сметы котел для отопления. Сами прихожане установить печки не могут — церковь памятник истории и культуры, и за самоволие можно получить уголовную статью. Сейчас церковь стоит приведенная в порядок, но на стенах у пола, проглядывают пятна черной и зеленой плесени, а зимой температура не поднимается выше 10 градусов. Потраченные Минкультом РФ на ее реставрацию 130 миллионов рублей не вернули в нее прихожан.

С нее открывается вид на Куростров, и на пять главок Свято-Дмитриевского храма Владимир Станулевич © ИА REGNUM Почти у каждого окна куростровской церкви особенные наличники Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Это или московские мотивы Владимир Станулевич © ИА REGNUM Или новгородские Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Рядом с церковью символическое захоронение Василия Дорофеевича Ломоносова и его жены Владимир Станулевич © ИА REGNUM От древнего погоста у церкви сохранились лишь несколько могильных плит Владимир Станулевич © ИА REGNUM

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