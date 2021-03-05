Владимир, , 18:38 — REGNUM Житель Владимира признан виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции в ходе несанкционированной акции, об этом 5 марта сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Владимирской области.

Как установлено судом и следствием, 23 января на Театральной площади Владимира 38-летний обвиняемый, участвовавший в несанкционированной акции, распылил газовый баллончик в лицо сотруднику регионального УМВД находившегося при исполнении своих должностных обязанностей. Мужчина попытался скрыться, но был задержан. В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся.

Суд назначил фигуранту дела наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.