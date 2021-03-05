Челябинск, , 19:01 — REGNUM В четырёх муниципалитетах Челябинской области 5 марта отмечается сильная метель. Об этом сообщает региональный миндортранс.

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Среди таких территорий — Карталинский, Кизильский, Брединский и Нагайбакский районы. ГИБДД и представители министерства «настоятельно не рекомендуют» гражданам выезжать на автодороги этих муниципалитетов до улучшения погодных условий.

Погода может улучшиться утром 6 марта. Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в Челябинской области были метель и 30-градусные морозы. Тогда власти были вынуждены ограничить движение по дорогам. О перекрытиях трасс в этот раз пока не сообщается.