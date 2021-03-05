Ярославль, , 18:22 — REGNUM Житель Ярославля получил более 2000 штрафов за нарушение Правил дорожного движения. Об этом сообщает управление федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

Изъятое оружие УФССП по ЯО

У приставов находится 2 645 исполнительных производств о взыскании административных штрафов на общую сумму более 3 млн 300 тысяч рублей с гражданина. Эти нарушения ярославец совершил в Нижегородской, Ярославской, Московской и Тверской областях.

«В добровольном порядке мужчина штрафы не оплачивал, на приём к судебному приставу не являлся. Неоднократные выходы по адресу регистрации должника в Ярославле результатов не приносили: дома его застать не могли, а коллеги утверждали, что он переехал в другой регион», — рассказали в УФССП по Ярославской области.

Должника объявили в розыск. Приставы выяснили, что у неплательщика есть огнестрельное оружие.

«Встреча судебного пристава — исполнителя с неуловимым должником состоялась в опорном пункте полиции, куда гражданин был приглашён для проверки сохранности оружия. В результате огнестрельное оружие ограниченного поражения пистолет «ОСА», «Тигр», «Benelli», и «Лидер ТТ» были арестованы», — рассказали в ведомстве.

Сейчас судебные приставы готовят документы для оценки специалистами арестованного имущества. Вероятно, оно будет продано для погашения долгов по штрафам.