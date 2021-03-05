Ярославль, 5 марта 2021, 18:22 — REGNUM Житель Ярославля получил более 2000 штрафов за нарушение Правил дорожного движения. Об этом сообщает управление федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.
У приставов находится 2 645 исполнительных производств о взыскании административных штрафов на общую сумму более 3 млн 300 тысяч рублей с гражданина. Эти нарушения ярославец совершил в Нижегородской, Ярославской, Московской и Тверской областях.
Должника объявили в розыск. Приставы выяснили, что у неплательщика есть огнестрельное оружие.
Сейчас судебные приставы готовят документы для оценки специалистами арестованного имущества. Вероятно, оно будет продано для погашения долгов по штрафам.